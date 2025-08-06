مؤتمر فيريرا: الوقت مبكر للحكم على الصفقات.. وكنت أتمنى فترة إعداد أطول

بعث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، برسالة إلى جماهير النادي الأبيض لطمأنتهم قبل انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026.

ويفتتح الزمالك مبارياته في بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي تحضيرا للمباراة "أعمل منذ 4 أسابيع فقط، وعادة ما تكون فترات الإعداد حوالي 6 أسابيع، كنت أتمنى أن تكون فترة الإعداد أطول، ولكن في النهاية حصلنا على نفس الوقت الذي حصلت عليه جميع الأندية للاستعداد للموسم الجديد".

وعن استعداداته لسيراميكا، رد "لم نشاهد مباريات لفريق سيراميكا لأننا لا نزال في بداية الموسم، ولكني تابعت مباريات للمنافس من الموسم الماضي، وسنحاول أن نعمل بشكل جيد كي تكون البداية قوية في الدوري".

وأكمل "قمنا بتحليل مباريات فريق سيراميكا في الموسم الماضي، واحتفظ بالجانب الفني لي كأسرار، وهو نفس الأمر بالنسبة لمدرب سيراميكا، في الوقت الحالي لديهم مبادئ لعب جيدة وأنماط ثابتة في اللعب مع مدربهم علي ماهر".

وتابع "لست قلقاً من نتائج المباريات الودية، وعلى الجماهير ألا تقلق لأننا نحاول تطبيق أفكار كثيرة وهذا يتطلب وقت".

وأضاف "لا يمكن أن نتوقع تغيير كافة الأمور في وقت قصير، وأعد بأننا سنقاتل ونحارب من أجل الفوز في كل مباراة يخوضها الفريق، ونعمل على التعلم من الأخطاء لتلافي السلبيات في الأداء".

وردا على أداء الصفقات الجديدة "لا يزال الوقت مبكراً للحكم على الصفقات الجديدة، ونحتاج لرؤيتهم في مواقف أكثر، وبالنسبة لي لا أقيم اللاعبين في وسائل الإعلام، والتقييم يكون بيني وبين اللاعبين والإدارة، وبعد أشهر قليلة الجميع سيرى مدى استفادة النادي من الصفقات الجديدة".

ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن بـ10 لاعبين، وهم المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد وعدي الدباغ، وأحيرا البرازيلي البرازيلي خوان ألفينا.

وسرد "عندما تكون المرأة حامل، يود الأب أن يشاهد المولود بسرعة، ولكن في النهاية عليك الانتظار 9 أشهر، أعلم أن الصبر ليس شيئا سهلا، ولكن أقسم بأننا سنحارب بكل ما أوتينا من قوة في كل يوم نعمل فيه هنا".

وأكمل "من المستحيل أن نبدأ الموسم والفريق جاهز بنسبة 100%، وسنحاول مع مرور الوقت أن نصل للكمال الفني والبدني ولكي نصل لهذه النقطة نحتاج لمزيد من الوقت".

واستدرك "لا أضع مبررات ولا أطالب الجماهير بعدم الحكم على الفريق إلا بعد فترة طويلة، ومع مرور الوقت سنصل لهدفنا، وسأحارب أنا واللاعبون من أجل تحقيق أهدافنا".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة للجماهير "أعدكم بأننا سنحارب كل يوم من أجل الفوز، وسمعت الكثير عن جمهور النادي ولا استطيع الانتظار لرؤيتهم وأعلم أن هناك مباريات كثيرة لن تكون مجرد 11 لاعباً ضد 11 لاعباً لأنه سيتواجد مع الفريق حوالي 20 ألف مشجع في كل مباراة، نحن نعلم المطلوب من الفريق، والجماهير تعلم المطلوب منها بالدعم والمساندة، وعلمت أن الجمهور كان سبباً لفوز الفريق بكأس مصر في الموسم المنقضي".