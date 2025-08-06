خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع إنبي بشأن الخشاب

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 19:12

كتب : عمرو نبيل

سيف الخشاب - إنبي ضد الأهلي

أتم نادي كهرباء الإسماعيلية اتفاقه مع نادي إنبي بشأن ضم مدافعه سيف الخشاب.

سيف الخشاب

النادي : كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية
إنبـي

وتنتهي في الـ 12 منتصف الليل فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي كهرباء الإسماعيلية أتم اتفاقه مع إنبي بشأن ضم الخشاب.

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وسينضم الخشاب لصفوف كهرباء الإسماعيلية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

قلب الدفاع صاحب ال27 عاما أحد ناشئي سموحة.

وسبق له اللعب لنادي فيكتوريا كولن الألماني قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة سيراميكا كليوباترا في 2019.

وانتقل الخشاب من كليوباترا إلى سبورتنج قبل أن ينضم لصفوف إنبي منذ صيف 2022.

وأعير الخشاب في الموسم المنصرم لنادي أستيراس تريبوليس بالدوري اليوناني.

ولعب الخشاب مع إنبي 23 مباراة وسجل هدفا.

كهرباء الإسماعيلية إنبي سيف الخشاب
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