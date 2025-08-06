خبر في الجول - تعثر في مفاوضات الاتحاد مع هيثم كمال.. وتواصل من الزمالك

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 18:52

كتب : هاني العوضي

هيثم كمال - الاتحاد السكندري كرة سلة

لم يصل نادي الاتحاد السكندري لاتفاق نهائي مع هيثم كمال لاعب فريق كرة السلة لتجديد تعاقده.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن عقد جلسة بين محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد جلسة تفاوضية مع هيثم كمال لحسم تجديد تعاقده.

وعقد هيثم كمال أكثر من جلسة في الفترة الماضية لكن لم يتم التوصل لاتفاق لتجديد تعاقده.

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وعلم FilGoal.com أنه حدث تعثر في مفاوضات الاتحاد السكندري مع هيثم كمال لاعب فريق السلة لتجديد تعاقده.

ويأتي ذلك بسبب خلافات حول المقابل المادي ومكافآت الفوز بالبطولات.

ودخل هيثم كمال في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك لكنها لم تصل لمراحلها النهائية حتى الآن.

ورفض الاتحاد السكندري طلب اللاعب بالحصول على 50% من قيمة تعاقده خوفا من التأثير على استقرار الفريق.

من ناحية أخرى يبدأ الاتحاد السكندري فترة الإعداد للموسم الجديد بداية الأسبوع المقبل تحت قيادة المدرب أحمد عمر.

ومن المقرر أن يظهر في تدريبات الفريق الصفقات الجديدة وهي أحمد عزب ومصطفى كيجو.

كرة سلة الاتحاد السكندري هيثم كمال
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