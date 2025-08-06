بمشاركة الحضري.. ورشة عمل مصرية إماراتية لتطوير مدربي المنتخبات

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة عمل بالتعاون مع نظيره الإماراتي بهدف تطوير مستوى العناصر التدريبية.

واتفق الاتحادين على اقامة ورشة عمل بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وستقام ورشة العمل يومي السبت والأحد المقبلين لمدربي المنتخبات الوطنية للناشئين في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري بين علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري وجمال الحساني مدير التطوير بالاتحاد الإماراتي.

وحضر الاجتماع جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وعصام الحضري المشرف على مدربي المنتخبات لحراس المرمى ومحمود فايز المشرف على محللي الآداء.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة إلى جانب المسئولين الفنيين في الاتحادين زكريا العوضي من الإمارات.