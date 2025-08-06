هدف الزمالك السابق.. الضحاك معارا إلى الرجاء المغربي

أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع معاذ الضحاك قادما من اتحاد تواركة المغربي.

وارتبط اسم الضحاك بالانضمام إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الماضية لكن الصفقة لم تتم.

وأعلن الرجاء تعاقده مع الضحاك بشكل رسمي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من اتحاد تواركة.

ولعب الضحاك دورا كبيرا في قيادة منتخب المغرب للفوز ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر.

وحصل الضحاك على لقب المباراة في مرتين خلال منافسات المسابقة التي شاركت فيها منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

وخاض الضحاك 19 مباراة مع منتخب شباب المغرب في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ويواصل الرجاء تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد، إذ ضم الضحاك واستعاد خدمات قائدة السابق بدر بانون لاعب الأهلي وقطر القطري السابق.