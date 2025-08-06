مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عبد القادر تواجد بتدريبات الأهلي بشكل طبيعي

نفى مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي غيابه عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

وينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لـ FilGoal.com: "اللاعب تواجد في تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء بشكل طبيعي".

وتابع "عبد القادر مندهش من انتشار أنباء غير صحيحة بشأن تغيبه عن المران ومحاولة البعض نشر أكاذيب بشأنه طوال الفترة الماضية رغم الإلتزام مع النادي بصورة طبيعية".

ونشر عبد القادر عبر حسابه على إنستجرام صورة من تواجده بمقر النادي اليوم الأربعاء.

وسبق أن كتب عبد القادر عبر حسابه على إنستجرام "هناك موضوع يتم تداوله بطلبي فسخ العقد مع الأهلي وهذا ليس له أي أساسي من الصحة".

وأضاف "أنا لاعب ملتزم بتعاقدي ولم يصدر مني أي شيء، وخلال شهر ونصف يتم تداول الشائعات".

وأتم "ملتزم التزاما تاما بتعاقدي مع الأهلي لحين حدوث أي جديد".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.