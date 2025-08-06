خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 17:46

كتب : محمد عبد العظيم

البرازيلي خوان ألفينا

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي ألكسندريا الأوكراني.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد أتم اتفاقه على كافة التفاصيل المالية والإدارية لضم اللاعب.

وحصل الزمالك على توقيع خوان ألفينا لمدة 4 مواسم مقبلة.

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ويكشف FilGoal.com تعاقد الزمالك مع لاعب ألكسندريا الأوكراني مقابل 600 ألف دولار للنادي.

بينما يحصل الجناح البرازيلي على 300 ألف دولار سنويا.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من نادي الزمالك بعد إتمام الاتفاق مع النادي الأوكراني واللاعب البرازيلي.

وأصبح الزمالك جاهزا لضم لاعب أجنبي جديد بعدما اتفق على رحيل التونسي أحمد الجفالي إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة.

البرازيلي خوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إلى نادي ألكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

الزمالك ألكسندريا خوان ألفينا
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