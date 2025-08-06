خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع البرازيلي جوان ألفينا لاعب نادي ألكسندريا الأوكراني.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد أتم اتفاقه على كافة التفاصيل المالية والإدارية لضم اللاعب.

وحصل الزمالك على توقيع جوان ألفينا لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من نادي الزمالك بعد إتمام الاتفاق مع النادي الأوكراني واللاعب البرازيلي.

وأصبح الزمالك جاهزا لضم لاعب أجنبي جديد بعدما اتفق على رحيل التونسي أحمد الجفالي إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة.

البرازيلي جوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إلى نادي ألكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.