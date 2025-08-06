"هوية وشغف وتاريخ مكتوب بالأبيض".. الزمالك يعلن قميصه لموسم 2025 - 2026

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 17:34

كتب : FilGoal

قميص الزمالك لموسم 25-26

أعلن نادي الزمالك قميصه لموسم 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك منافسات الموسم الجديد بذلك القميص انطلاقا من يوم الجمعة.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة من مساء الجمعة في افتتاح مسابقة الدوري.

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ونشر الزمالك الطاقم الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد بعنوان "هوية، شغف، وتاريخ مكتوب بالأبيض والأحمر.. من العاصمة الجديدة قميص الملوك للموسم الجديد".

وظهر في إعلان قميص الزمالك كل من عمر جابر وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد وشيكو بانزا وسيف جعفر ومحمد عواد".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد وعدي الدباغ.

الزمالك قميص الزمالك الدوري المصري
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