وادي دجلة يُخلد "بونجا" بإطلاق اسمه على الملعب الرئيسي بفرع النخيل

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 17:25

كتب : FilGoal

محمد أبو النجا "بونجا" - حارس مرمى وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق اسم محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الراحل على الملعب الرئيسي بفرع النخيل تخليدا لذكراه وتقديرا لمسيرته وإسهاماته.

ويأتي هذا القرار وفاءً لروح حارس المرمى الراحل، الذي وافته المنية مساء السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

وكان بونجا من العناصر الأساسية التي ساهمت في صعود وادى دجلة إلى الدوري المصري الممتاز، كما كان ضمن قائمة منتخب مصر للمحليين في الموسم الماضي.

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ويؤكد نادي وادى دجلة أن إطلاق اسم بونجا على الملعب الرئيسي بفرع النخيل يجسد التزام النادي بتقدير رموزه والحفاظ على إرثهم داخل جدرانه، ليبقى اسمه حاضرًا للأجيال القادمة من اللاعبين والجماهير.

وتوفي محمد أبو النجا السبت الماضي في المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان أبو النجا قد تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين.

ووفقا لمصدر من ناديه، فقد تواجد اللاعب الراحل في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، انتظارا للانتهاء من أوراق عملية زراعة الكبد.

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

وادي دجلة بونجا محمد أبو النجا
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