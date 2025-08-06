إيفرتون يعلن ضم لاعب تشيلسي

أعلن نادي إيفرتون يوم الأربعاء ضم كيرنان ديوسبري هال قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يذكر إيفرتون قيمة الصفقة، لكن تقارير ذكرت أنها تمت مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

بالإضافة إلى إضافات تتراح بين 3-4 ملايين جنيه استرليني.

ووقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا على عقد مدته 5 سنوات مع إيفرتون حتى صيف 2030.

رؤية لم تنجح

تعاقد تشيلسي مع ديوسبري هال قادما من ليستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو.

وكانت الصفقة بناء على رؤية من إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الإنجليزي، إذ دربه من قبل في فريق ليستر.

وتمكن ديوسبري هال من مساعدة المدرب الإيطالي في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن في النهاية لم يتمكن ديوسبري هال من تقديم نفس النجاحات في تشيلسي مثل فترته في ليستر رفقة ماريسكا.

وشارك لاعب الوسط في 36 مباراة تحت قيادة ماريسكا في الموسم الماضي وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.