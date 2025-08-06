جيوفاني سيميوني يودع نابولي استعدادا للانضمام إلى تورينو

ودع جيوفاني سيميوني لاعب نابولي جماهير فريقه قبل الانتقال إلى تورينو هذا الصيف.

سيميوني كان آخر من ترك الملعب التدريب صباح الأربعاء بعدما ودع الجماهير الحاضرة للتدريب.

ومن المنتظر أن يخضع نجل دييجو سيميوني للكشف الطبي مع تورينو في وقت لاحق.

فقد توصل نادي تورينو إلى اتفاق مع نابولي على التعاقد مع جيوفاني سيميوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال انتقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى تورينو فستكون التجربة السادسة له بعدما لعب في صفوف جنوى وفيورنتينا وكالياري وهيلاس فيرونا ونابولي.

وكان نابولي قد استعار اللاعب الأرجنتيني في صيف 2022 مقابل 3 ملايين يورو قبل أن يتعاقد معه بشكل دائم في صيف 2023 مقابل 12 مليون يورو.

وحصل سيميوني على الدوري الإيطالي مرتين مع نابولي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي وأنطونيو كونتي بالترتيب.

وخاض سيميوني الموسم الماضي 33 مباراة بعدد دقائق 571 دقيقة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وإجمالا، لعب سيميوني 103 مباراة مع البارتينوبي وسجل 14 هدفا وصنع 4 آخرين.