قبل انطلاق الدوري.. الأعلى للإعلام يعلن المواعيد الجديدة للبرامج الرياضية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواعيد الجديد لبث وإذاعة البرامج الرياضية وفقا لتوقيات إقامة المباريات في الموسم الجديد.

وبعد مراجعة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خالد عبد العزيز، لخريطة مواعيد إقامة مباريات كرة القدم خلال الفترة الحالية من الموسم الرياضي 2025/2026.

وبناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، قرر المجلس أن تكون مواعيد بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية في الأيام التي تقام فيها المباريات الرسمية التي ينظمها كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية الساعة التاسعة مساءً وفقا لما يلي:

1- مد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

2- مد فترة البث للمباريات والبرامج الرياضية على الهواء مباشرة للقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الناقلة رسميا للمباريات "أون سبورت - أون سبورت إف إم الإذاعية - الشباب والرياضة الإذاعية، حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وذلك مع الالتزام بباقي الضوابط الأخرى الواردة بقرار المجلس رقم 28 لسنة 2024.

وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.

وينطلق الدوري المصري للموسم المقبل 2025/2026 يوم الجمعة المقبل.