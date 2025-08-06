رحلات مجانية لنقل جمهور الاتحاد إلى السويس لحضور مباراة المصري

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 15:08

كتب : هاني العوضي

جمهور الاتحاد السكندري في استاد غزل المحلة

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة تنظيم رحلات لنقل جماهير الفريق إلى السويس لحضور مباراة المصري.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد المصري في الجولة الأولى من الدوري يوم الجمعة المقبل.

وتقام المباراة في استاد السويس الجديد.

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وسيوفر النادي حافلات مجانية لجماهيره تتحرك من أمام مقر النادي في الإسكندرية لتنقلهم إلى السويس.

وسيكون ذلك بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية ظهرا بعد غدا الجمعة، وذلك لحاملي بطاقة المشجع Fan id فقط.

وينطلق الدوري المصري يوم الجمعة بمواجهة المصري ضد الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري الدوري المصري المصري
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