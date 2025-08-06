كرة يد – الأهلي يضم أحمد عوض من سموحة
الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد عوض لتدعيم صفوف فريق كرة اليد للرجال في النادي.
وتعاقد الأهلي مع أحمد عوض قادما من سموحة.
ويعد أحمد عوض هو ثاني صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد مروان حاتم.
وكان فريق الأهلي قد توج بسداسية تاريخية بعد حصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.
كما حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد فوز تاريخي على برشلونة كأول فريق غير أوروبي يحقق الفوز على الفريق الكتالوني في المونديال.
وينتقل الثنائي ستيفان مادسن المدير الفني وعبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان بينما انتقل أحمد عادل "دولا" إلى فيزبريم المجري.
نرشح لكم
كرة يد - مصر تستهل مشوارها في بطولة العالم للناشئين باكتساح كوريا الجنوبية كرة يد - الأهلي يعلن تعاقده مع مودي كرة يد - تعديل موعد مباراة ناشئين مصر الافتتاحية ضد كوريا الجنوبية كرة يد - ثنائي من مواليد 2008 ضمن قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة العالم كرة يد - بينهم عبد الغني.. الاتحاد الدولي يسلط الضوء على 8 مواهب في بطولة العالم للناشئين كرة يد - بسبب الظروف الصحية.. مدرب المنتخب الأول يقود مران الناشئين كرة يد.. خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الثلاثي الأحمر ويسري وبكار على التجديد كرة يد - أزمة صحية لمدرب منتخب الناشئين.. واجتماع طاريء للاتحاد لدراسة البدائل
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 35 دقيقة | الدوري المصري