كرة يد – الأهلي يضم أحمد عوض من سموحة

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد عوض لتدعيم صفوف فريق كرة اليد للرجال في النادي.

وتعاقد الأهلي مع أحمد عوض قادما من سموحة.

ويعد أحمد عوض هو ثاني صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد مروان حاتم.

وكان فريق الأهلي قد توج بسداسية تاريخية بعد حصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

كما حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد فوز تاريخي على برشلونة كأول فريق غير أوروبي يحقق الفوز على الفريق الكتالوني في المونديال.

وينتقل الثنائي ستيفان مادسن المدير الفني وعبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان بينما انتقل أحمد عادل "دولا" إلى فيزبريم المجري.