الإسماعيلي يعلن الحكم لصالحه من فيفا في 3 قضايا للاعبيه السابقين

أعلن النادي الإسماعيلي حصوله على أحكام لصالحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بعض القضايا المتعلقة بلاعبيه السابقين.

وكشف الإسماعيلي على صدور حكم رسمي من غرفة تسوية النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح النادي الأصفر.

وذلك في 3 قضايا من نادي أوكام السنغالي واللاعبين عبد العزيز سيسيه وسليماني كوليه.

كما رفضت غرفة التسوية الشكوى المقدمة من اللاعب سليماني كوليه ضد الإسماعيلي.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي أكد في وقت سابق أن النادي اقترب من حل كل أزماته مع لاعبيه السابقين، وذلك تمهيدا لحل أزمة إيقاف القيد واستعداد النادي لقيد اللاعبين الجدد بشكل طبيعي في يناير المقبل.

ويفتتح الإسماعيلي الدوري المصري بمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل.