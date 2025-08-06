أثليتك: إيفرتون بدأ التفاوض مع سيتي لضم جريليش

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

احتفال جاك جريليش بهدف مانشستر سيتي ضد توتنام

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي إيفرتون بدأ التفاوض مع مانشستر سيتي حول ضم جاك جريليش.

جريليش أصبح خارج حسابات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي منذ استبعاده من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية بداية هذا الصيف.

ويسعى إيفرتون لضم الدولي الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأفاد التقرير أن الصفقة معقدة، ولن تتم بسهولة.

ويسعى جريليش للحصول على دقائق لعب أكثر في الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026 لضمان التواجد مع المنتخب الإنجليزي في المونديال.

قبل أيام، كشفت صحيفة ماركا، عن تفكير مانشستر سيتي في إعارة جاك جريليش، بسبب عدم وجود عروض للاعب الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة، أن اللاعب الإنجليزي بات خارج صفوف مانشستر سيتي، وذلك بسبب حدوث مشاكل بينه وبين بيب جوارديولا، لذلك وجدت إدارة الفريق أن إعارة اللاعب هو الحل المناسب.

ويرتبط اللاعب بعقد حتى عام 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه استيرليني.

وشارك اللاعب مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي في 32 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5.

مانشستر سيتي إيفرتون جاك جريليش
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