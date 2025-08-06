ليكيب: هداف نيس إلى أستون فيلا
الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 14:36
كتب : FilGoal
أوضحت جريدة ليكيب أن إيفان جيسان مهاجم نيس أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى أستون فيلا.
إيفان جيساند
النادي : نيس
وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة تبلغ 35 مليون يورو شاملة الإضافات.
وذكر التقرير أن الدولي الإيفواري رفض الانتقال إلى نادي نيوم السعودي الذي كان مستعدًا أيضًا لدفع 35 مليون يورو لنيس.
جيسان رفض عقدا ضخما في السعودية يمتد لـ4 مواسم مع راتب سنوي يبلغ 8.6 مليون يورو، وفقا للتقرير.
وفضّل جيسان الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، على أمل المشاركة في كأس أمم إفريقيا ثم كأس العالم 2026 مع منتخب كوت ديفوار.
كما حاول كريستال بالاس ضم اللاعب لكن عرض أستون فيلا كان أكبر.
ويمتد عقد جويساند مع نيس الفرنسي حتى صيف 2027.
ولعب جويساند خلال الموسم الماضي 42 مباراة مع نيس وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.
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