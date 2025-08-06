خبر في الجول – مفاوضات متقدمة من الزمالك مع البرازيلي خوان ألفينا
الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 14:29
كتب : محمد عبد العظيم
دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي ألكسندريا الأوكراني في محاولة لضمه لصفوف الأبيض.
خوان ألفينا
النادي : ألكسندريا
وعلم FilGoal.com أن الزمالك يعمل على إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل غلق باب القيد المصري.
ويحاول الأبيض إتمام الصفقة ويعمل على أكثر من خيار لذلك.
وأصبح الزمالك جاهزا لضم لاعب أجنبي جديد بعدما اتفق على رحيل التونسي أحمد الجفالي إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة.
البرازيلي خوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.
وانتقل إلى نادي ألكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.
ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.
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