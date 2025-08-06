تأكد غياب ميسي عن مواجهة بوماس المكسيكي

تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب إنتر ميامي عن مباراة فريقه ضد بوماس أونام المكسيكي ضمن كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وأوضح خافيير ماسكيرانو مدرب الفريق في تصريحات للصحفيين أن ميسي سيغيب عن اللقاء بسبب مشكلة عضلية.

وأضاف ماسكيرأن النجم الأرجنتيني يعاني من إصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مواجهة نيكاكسا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الدوريات.

وأتم ماسكيرانو "سنرى بعد لقاء بوماس أونام كيف يشعر ميسي وكيف يتحسن".

بعد لقاء بوماس سيلعب إنتر ميامي أمام أورلاندو في الدوري يوم الأحد.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.