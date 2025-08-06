كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 13:32

كتب : محمد سمير

مريم متولي - سيدات الزمالك كرة طائرة

أعلن نادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي التعاقد مع مريم متولي لاعبة الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات لمدة موسمين.

وكان FilGoal.com انفرد باتفاق مريم متولي على الانتقال إلى النادي الإيطالي.

وبدأت المفاوضات منذ بداية الشهر الجاري مع تمسك نادي الزمالك باستمرار لاعبته التي كانت ترتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026.

وأتم النادي الإيطالي صفقة انتقال مريم متولي لمدة موسمين حتى يونيو 2027، ووافق الزمالك في النهاية على إتمام الصفقة بعد حصوله على مقابل مالي بالإضافة للاتفاق مع اللاعبة على عودتها للزمالك بعد نهاية الموسمين عند العودة إلى مصر بالتوقيع على تعاقد يخص موسم 2027-2028.

وسبق وأن توج فريق UYBA بوستو أرسيتسيو بألقاب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر عام 2012. كما توج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية ثلاث مرات من قبل آخرها في 2019.

وفي الموسم الماضي أنهى فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الدور الرئيسي من الدوري الإيطالي المكون من 14 فريقا في المركز السادس بينما ودع مرحلة الإقصائيات من ربع النهائي.

وتعتبر مريم متولي - 26 عاما - واحدة من أبرز لاعبات منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، وتوجت مع الزمالك بألقاب بطولة إفريقيا (ثلاث مرات) وكأس مصر (مرتان).

كما حصلت مريم متولي على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهم مرتين مع الزمالك ومرة عندما كانت في صفوف الأهلي.

وبشكل عام توجت مريم متولي بلقب إفريقيا 7 مرات من أصل 10 مشاركات لتصبح صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب.

كرة طائرة الزمالك مريم متولي
