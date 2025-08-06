محمد عادل: لم أندم على تصريح الاحتواء في مباراة الأهلي والزمالك

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

محمد عادل - الزمالك - البنك الأهلي

أوضح محمد عادل الحكم المصري ما كان يقصده باحتواء لاعبي الزمالك خلال مباراة القمة ضد الأهلي قبل عدة سنوات في الدوري المصري.

وقال محمد عادل عبر قناة أون سبورت: "بعض اللاعبين خرجوا عن السيطرة بسبب ارتفاع النتيجة، ولذلك كان أمامي إما أن أتعامل بالقانون وأطرد عدد كبير من اللاعبين بسبب اندفاعهم، أو أحاول أن أحتوي ذلك الغضب لتهدئة الموقف".

وأضاف "وبالفعل أخبرت طاقم التحكيم بأن نحتوي لاعبي فريق الزمالك، وهو حسن إدارة الموقف، وإدارة المباراة بالشكل الأمثل".

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وأكمل "ضربة الجزاء الثانية التي تم احتسابها للأهلي، أحد الأشخاص من على دكة بدلاء الزمالك قام برمي الكرة في أرض الملعب".

وتابع "فقمت بإبعادها بدلا من إعادة تنفيذها وذلك قانوني لأن الكرة لم تتداخل وتوثر في اللعب، وكان ذلك جزء من السيطرة على المباراة، واحتواء الموقف".

وأتم تصريحاته "أبرز محاضرة يقوم الاتحاد الدولي بتدرسيها حاليا هي كيفية إدارة المباريات".

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