مصدر مقرب من الجفالي لـ في الجول: اللاعب أتم اتفاقه مع أبها السعودي

أتم التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك اتفاقه على الانتقال إلى نادي أبها السعودي على سبيل الإعارة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "اللاعب أتم اتفاقه للانتقال إلى أبها السعوي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار".

وأضاف "أحمد الجفالي أتم الاتفاق أيضا على كل بنوده الشخصية ويتبقى فقط توقيع العقد بين الناديين".

ويلعب نادي أبها ضمن منافسات دوري "يلو" للدرجة الأولى بالسعودية.

وتواجد أبها في المركز الثامن من دوري الدرجة الأولى السعودي ولم ينجح في الوصول للملحق المؤهل للدوري الممتاز.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل الزمالك لاتفاق مع يان ماتيوس الجناح البرازيلي ولاعب يوكوهاما مارينوس الياباني تمهيدا لضمه حال رحيل الجفالي.

كما أتم الزمالك اتفاقه مع لاعب آخر حال فشل في ضم يان ماتيوس.

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.