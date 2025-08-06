سكاي: تمت.. نديدي إلى بشكتاش

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

ويلفرد نديدي - ليستر سيتي

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال ويلفريد نديدي من ليستر سيتي إلى بشكتاش تمت.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الخميس.

وذلك بعدما توصل نادي بشكتاش إلى اتفاق مع ليستر سيتي للتعاقد مع ويلفريد نديدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وبحسب صحيفة تليجراف فإن بشكتاش اتفق مع ليستر على دفع 9 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات لاعب الوسط.

وينتهي عقد نديدي في صيف 2027.

وانضم نديدي إلى ليستر سيتي في صيف 2017 مقابل 17 مليون يورو.

وإجمالا لعب نديدي 303 مباراة رفقة ليستر وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 22 آخرين.

وتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2021، والدرع الخيرية موسم 2021-2022.

وأنهى ليستر سيتي موسمه المنقضي في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة تحت قيادة الهولندي رود فان نيستلروي.

وهبط ليستر رفقة إبسويتش تاون وساوثامبتون.

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