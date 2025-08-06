أفضل لاعب في الدوري البلجيكي يخضع للكشف الطبي مع ميلان

يخضع أردون جاشاري لاعب كلوب بروج للكشف الطبي مع ميلان تمهيدا لانتقاله إلى الروسونيري هذا الصيف.

البالغ من العمر 22 عاما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي في الموسم الماضي.

وأخيرا نجح ميلان في إقناع بروج في التخلي عن اللاعب بعد مفاوضات شاقة.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

قبل أيام، شدد باولو سكاروني رئيس ميلان أن ناديه لن يدفع الكثير للتعاقد مع جاشاري.

وقال سكاروني لموقع كالتشيو ميركاتو: "لا نريد أن نعرض الكثير من المال لضم أردون جاشاري، لكنه يريد القدوم مهما كلف الأمر".

وكان إيلي تاري المدير الرياضي لميلان قد قال كلاما مشابها لرئيسه، إذ تحدث في وقت سابق لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قائلا: "قدمنا عرضا مهما حقا لضم جاشاري ولن يتجاوز عرضنا أكثر من ذلك".

وبحسب التقارير الصحفية فإن عرض الروسونيري يبلغ 33.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

وتم استبعاد جاشاري من قبل في أكثر من مباراة ودية نتيجة المفاوضات.

قبل أيام، كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن وجود خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة انتقال أردون جاشاري.