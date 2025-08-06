دي مارزيو: الهلال يوافق على الراتب الضخم الذي طلبه نونيز.. والصفقة تقترب من الحسم

يبدو أن داروين نونيز أصبح قريبا من مغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدا إلى الهلال، حسب جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وارتبط نونيز مؤخرا بالانتقال إلى الهلال السعودي وميلان الإيطالي.

وأوضح دي مارزيو أن نونيز قال نعم للانتقال إلى الهلال، بعدما وافق النادي السعودي على الراتب الضخم الذي طلبه مهاجم ليفربول.

وذلك بعدما توصل الهلال خلال الساعات الأخيرة لاتفاق مع ليفربول على ضم اللاعب مقابل 65 مليون يورو تشمل الإضافات، حسب دي مارزيو.

ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد، تليها الكشف الطبي والتوقيع.

وحدد نادي ليفربول مطالبه للتخلي عن خدمات مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز خلال هذا الصيف.

وبحسب ذا تايمز الإنجليزية، فإن ليفربول حدد 70 مليون يورو للتخلي عن داروين نونيز.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الهلال السعودي أبرز المهتمين بضم نونيز لكن المهاجم الأوروجواياني يفضل حتى الآن الاستمرار في أوروبا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن ليفربول منح نونيز إذنا بإجراء محادثات مباشرة مع الهلال وإنزاجي مدرب الفريق.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.