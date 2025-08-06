جيسوس يرفض رحيل مدافع النصر

رفض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر التفريط في المدافع عبد الإله العمري هذا الصيف، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويرتبط العمري مع ناديه بعقد حتى عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر تتفق مع رأي المدرب حول عدم التفريط باللاعب ما لم يصل إلى النادي عرضٌ مالي كبيرٌ، يُغيِّر هذا الرأي.

وكان جيسوس، وصف العمري بأفضل المدافعين في الدوري السعودي، موضحًا أن نسبة استمراره مع الفريق في الموسم المقبل كبيرةٌ جدًّا.

قبل أيام، ذكرت الجريدة نفسها أن نادي القادسية دخل في سباق التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر خلال هذا الصيف.

وعاد العمري للنصر بعد نهاية إعارته لصفوف اتحاد جدة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن القادسية واتحاد جدة يرغبان في شراء عقد اللاعب من النصر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النصر اشترط الحصول على 60 مليون ريال للتخلي عن العمري.

كما اشترط موالفقة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الذي يقيم اللاعبين خلال الفترة الحالية في معسكر النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

العمري الذي توج الموسم المنصرم بلقبي الدوري وكأس السعودية مع اتحاد جدة.

وشارك العمري بالموسم المنصرم مع اتحاد جدة في 21 مباراة.

ويرغب لوران بلان في الوصول إلى اتفاق مع النصر وحسم انتقال العمري بشكل نهائي.