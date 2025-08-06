مدافع مانشستر سيتي يطير إلى جيرونا

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

توقيع فيتور ريس لمانشستر سيتي

أصبح فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى جيرونا الإسباني هذا الصيف.

إذ طار اللاعب البرازيلي إلى إسبانيا من أجل الخضوع للكشف الطبي مع جيرونا.

بعدما نجح جيرونا في إتمام الاتفاق لضم فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي.

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وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد للفريق الذي يتواجد ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم.

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وكان ريس ضمن صفقات مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 35 مليون يورو.

ولم يشارك البرازيلي الشاب مع فريق بيب جوارديولا كثيرا منذ انضمامه للفريق السماوي

ووقع ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.

ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.

ولعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

فيتور ريس مانشستر سيتي جيرونا
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