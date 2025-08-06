سكاي: مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم سيسكو

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - لايبزج

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد رفع عرضه لضم بنيامين سيسكو من لايبزيج.

وأوضح التقرير أن العرض الجديد يبلغ 80 مليون يورو + إضافات، بعد العرض السابق الذي بلغ 75 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات.

وأضاف التقرير أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج الذي يطالب بالمزيد.

أخبار متعلقة:
لاعب ليفربول ينتقل إلى ليون ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت بيلد: دوسلدورف يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب تصريحاته عن غزة فيرتز: لا يهمني المال.. وجئت إلى ليفربول لذلك السبب

وينتظر سيسكو التوصل لاتفاق بين الناديين، إذ إنه يحرص على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفقا للتقرير.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

منافسة مع نيوكاسل

ينافس مانشستر يونايتد خصمه نيوكاسل من أجل التعاقد مع سيسكو.

وذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ويعتمد مانشستر يونايتد على رغبة اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى يونايتد.

بنيامين سيسكو مانشستر يونايتد لايبزيج
نرشح لكم
إيفرتون يعلن ضم لاعب تشيلسي جيوفاني سيميوني يودع نابولي استعدادا للانضمام إلى تورينو أثليتك: إيفرتون بدأ التفاوض مع سيتي لضم جريليش ليكيب: هداف نيس إلى أستون فيلا خبر في الجول – مفاوضات متقدمة من الزمالك مع البرازيلي خوان ألفينا تأكد غياب ميسي عن مواجهة بوماس المكسيكي مصدر مقرب من الجفالي لـ في الجول: اللاعب أتم اتفاقه مع أبها السعودي سكاي: تمت.. نديدي إلى بشكتاش
أخر الأخبار
إيفرتون يعلن ضم لاعب تشيلسي 15 دقيقة | ميركاتو
تحديد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
جيوفاني سيميوني يودع نابولي استعدادا للانضمام إلى تورينو ساعة | ميركاتو
سكاي تكشف قرار نيوكاسل بشأن عودة إيزاك للتدريبات ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل انطلاق الدوري.. الأعلى للإعلام يعلن المواعيد الجديدة للبرامج الرياضية ساعة | الدوري المصري
رحلات مجانية لنقل جمهور الاتحاد إلى السويس لحضور مباراة المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يضم أحمد عوض من سموحة 2 ساعة | كرة يد
الإسماعيلي يعلن الحكم لصالحه من فيفا في 3 قضايا للاعبيه السابقين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510664/سكاي-مانشستر-يونايتد-يرفع-عرضه-لضم-سيسكو