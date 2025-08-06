سكاي: مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم سيسكو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد رفع عرضه لضم بنيامين سيسكو من لايبزيج.

وأوضح التقرير أن العرض الجديد يبلغ 80 مليون يورو + إضافات، بعد العرض السابق الذي بلغ 75 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات.

وأضاف التقرير أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج الذي يطالب بالمزيد.

وينتظر سيسكو التوصل لاتفاق بين الناديين، إذ إنه يحرص على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفقا للتقرير.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

منافسة مع نيوكاسل

ينافس مانشستر يونايتد خصمه نيوكاسل من أجل التعاقد مع سيسكو.

وذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ويعتمد مانشستر يونايتد على رغبة اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى يونايتد.