لاعب ليفربول ينتقل إلى ليون

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

تايلور مورتون مع ليفربول أمام بورتو

أعلن نادي ليون ضم تايلر مورتون لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يعلن ليون قيمة الصفقة، لكن شبكة سكاي سبورتس ذكرت أنها تمت مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

تُنهي هذه الخطوة رحلة لاعب الوسط مع ليفربول التي بدأت في سن السابعة وشهدت تدرجه في أكاديمية النادي ليشارك في 14 مباراة مع الفريق الأول.

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وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع ليفربول ينتهي في الصيف المقبل.

وتأسس مورتون في أكاديمية ليفربول وخرج معارا من قبل إلى هال سيتي وبلاكبيرن.

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ولعب مورتون مع فريق ليفربول تحت 23 عاما الموسم الماضي 11 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

كما شارك مورتون في 5 مباريات مع فريق أرني سلوت في جميع المسابقات في موسم 2024-2025، حيث توج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

ولعب دورًا محوريًا في بداية هذا الصيف مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، حيث توجوا ببطولة أوروبا في سلوفاكيا.

وأنهى ليون الموسم الماضي من الدوري الفرنسي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفريق 17 انتصار، و6 تعادلات.

وسبق لليون التتويج بالدوري الفرنسي 7 مرات وكأس فرنسا 5 مرات.

تايلر مورتون ليفربول ليون
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