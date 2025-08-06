خبر في الجول – إعارة ثنائي زد إلى بتروجت وطلائع الجيش

أعار نادي زد لاعبه ديلسون كاموني إلى طلائع الجيش، وذلك قبل ساعات من غلق باب القيد في مصر.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش حصل على خدمات اللاعب الأنجولي ديلسون كاموني لمدة موسم على سبيل الإعارة من زد.

كذلك انتقل المهاجم النيجيري رشيد أحمد من زد إلى بتروجت على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الجناح الأنجولي ديلسون كاموني ظهر لأول مرة في مصر مع نادي أسون في عام 2022 قبل أن ينتقل منه إلى زد.

ولعب في الدوري المصري بشكل عام 70 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أما رشيد أحمد بدأ مع مصر للمقاصة في عام 2021 وانتقل إلى الداخلية ثم سيراميكا كليوباترا وزد وأخيرا بتروجت.

ولعب في الدوري المصري 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويلعب زد في افتتاح الدوري مع المقاولون العرب، بينما يلعب بتروجت ضد الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع سموحة.