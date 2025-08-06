سيراميكا يضم أحمد سمير

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش السابق.

أحمد سمير النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وذلك قبل ساعات من غلق باب القيد في مصر، وبعد نهاية تعاقد اللاعب من ناديه السابق طلائع الجيش، لينضم إلى سيراميكا في صفقة انتقال حر.

واتفق اللاعب مع نادي سيراميكا كليوباترا على تعاقد لمدة موسمين.

ويشغل أحمد سمير -30 عاما- مركز الجناح الأيمن.

وسبق وأن مثل سمير أندية الداخلية والزمالك والإسماعيلي والمصري ووادي دجلة والاتحاد وطلائع الجيش.

كما خاض تجربة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة في صفوف أهلي بنغازي الليبي.

وخاض سمير 21 مباراة مع طلائع الجيش في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

ونجح اللاعب في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال الموسم.

ويستهل سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري مساء الجمعة المقبل بمواجهة الزمالك.