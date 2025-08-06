تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي لاعب الزمالك ووكيله وسيم غرمول

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع أبها السعودي لانتقال التونسي أحمد الجفالي على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن الزمالك يسعى لخروج الجفالي على سبيل الإعارة تمهيدا لقيد لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح الأيمن.

وكشف موقع فوتبول تونسيان أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع نادي أبها السعودي على انتقال أحمد الجفالي إعارة مع بند أحقية الشراء.

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ويلعب نادي أبها ضمن منافسات دوري "يلو" للدرجة الأولى بالسعودية.

وتواجد أبها في المركز الثامن من دوري الدرجة الأولى السعودي ولم ينجح في الوصول للملحق المؤهل للدوري الممتاز.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل الزمالك لاتفاق مع يان ماتيوس الجناح البرازيلي ولاعب يوكوهاما مارينوس الياباني تمهيدا لضمه حال رحيل الجفالي.

كما أتم الزمالك اتفاقه مع لاعب آخر حال فشل في ضم يان ماتيوس.

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

الزمالك أبها الجفالي
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