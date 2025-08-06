ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت

تواصل نادي لايبزيج مع ليفربول للتعاقد مع هارفي إليوت جناح الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هارفي إليوت النادي : ليفربول لايبزج

وكشف موقع ذا أثلتيك، إلى أن المحادثات لم تصل إلى مراحل متقدمة حاليا، ولكن المنافشات جارية بين الناديين.

ويعد لايبزيج من أبرز الأندية التي أبدت اهتمامها بضم إليوت منذ بداية فتح باب الانتقالات.

وحدد ليفربول قيمة الصفقة المنتظرة بـ40 مليون جنيه إسترليني مع خيار إعادة الشراء، أو يزيد إلى 50 مليون جنيه إسترليني بدون خيار إعادة الشراء.

ويراجع إليوت وضعه في ليفربول، في ظل قلة فترات مشاركته.

وبدأ إليوت مباراتين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فيما شارك إجمالا في 28 مباراة بكافة البطولات.

وسجل إليوت 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقال إليوت في تصريحات سابقة: "لا شيء يدفعني للرحيل، أحب النادي، وأحب الجماهير، والفريق، ولكن كما قلت، الأهم من ذلك، هو ما هو الأفضل لمسيرتي المهنية".

وحصل إليوت على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف، وساهم في تتويج إنجلترا بلقبها الثاني على التوالي بعد الفوز أمام ألمانيا.

وشارك إليوت في 147 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من فولهام في 2019، وقضى موسم 2020-2021 معارًا إلى بلاكبيرن روفرز.

وفاز الدولي الإنجليزي تحت 21 عامًا بستة ألقاب خلال فترة وجوده في أنفيلد.