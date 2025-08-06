مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 00:10

كتب : محمد جمال

حمزة المثلوثي - بعثة الزمالك

كشف مصدر من الصفاقسي التونسي، عن توصل النادي لاتفاق مع حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتفاق تم مع اللاعب، ويتبقى رتوش بسيطة فقط للإعلان رسميا".

ورحل المثلوثي عن الزمالك بنهاية تعاقده في الموسم المنصرم.

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وكان ثامر الفندري نائب رئيس الصفاقسي كشف لـFilGoal.com عن تفاصيل المفاوضات مع المثلوثي في وقت سابق: "يوجد اتصالات مع حمزة المثلوثي لأنه لاعب ممتاز وأحد أبناء النادي، ونرحب بكل تأكيد بتواجد المثلوثي إذا اقتضت مصلحة النادي ذلك".

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020 قادما من الصفاقسي.

وكان الصفاقسي تعاقد مع علي معلول الظهير الأيسر السابق للأهلي، في صفقة انتقال حر.

وعاد معلول للصفاقسي بعد 6 سنوات قضاهم مع النادي الأهلي.

حمزة المثلوثي الصفاقسي
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