بيان - وزارة الرياضة تعلن حل أزمة تقنية الفيديو وانطلاق الدوري في موعده

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 00:03

كتب : إبراهيم رمضان

تقنية الفيديو - الـ VAR

أعلنت وزارة الشباب والرياضة حل أزمة دخول مستلزمات تقنية الفيديو المساعد.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي، عن تنسيقها مع وزاراتي المالية والاتصالات، بالإضافة لاتحاد الكرة، من أجل حل أزمة مستلزمات تقنية الفيديو من أجل انطلاق الدوري في موعده.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

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في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري الممتاز في موعدها، تم التنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والمالية والإتصالات واتحاد الكرة، لحل مستلزمات تقنية الفيديو المساعد (var)، تمهيدًا لانطلاق الدوري المصري الممتاز في موعده

وجاء التدخل السريع والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معوقات قد تؤثر على استخدام إحدى التقنيات الأساسية في إدارة مباريات الدوري، الأمر الذي كان من شأنه التأثير على انتظام انطلاق المسابقة في موعدها المحدد

وقد أسفر التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية عن دخول المستلزمات، مما يضمن انطلاق البطولة في موعدها، ويعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم منظومة كرة القدم

وتنطلق بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس.

ويقام في أول أيام الموسم الجديد 3 مباريات حيث يلتقي وادي دجلة أمام بيراميدز الساعة 6 مساءً.

ويواجه سيراميكا كليوباترا فريق الزمالك، والمصري أمام الاتحاد السكندري الساعة 9 مساءً.

وزارة الرياضة الدوري تقنية الفيديو اتحاد الكرة
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