الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع تيدي أوكو بعد اتفاق يضمن الحقوق الأدبية والمادية

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

تيدي أوكو

أعلن نادي الزمالك إنهاء العلاقة التعاقدية مع الفرنسي تيدي أوكو بعد التوصل لاتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية.

وكشف نادي الزمالك عن اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري أسفرت عن اتفاق رسمي بمقابل مادي يضمن حقوق النادي.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع تيدي أوكو قبل أن يغير اللاعب وجهته.

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وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"يُعلن نادي الزمالك بعد اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري عن توصله لاتفاق رسمي بمقابل مادي يضمن حقوق النادي من كافة الجوانب فيما يخص تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو.

وحيث أن نادي الزمالك سلك كل القنوات الشرعية واتخذت الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة، فإنه كان لزاما علينا التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق التي وقع عليها ووقع عليها ناديه "لوزيرن" الذي يملك عقد اللاعب.

وبعد مفاوضات ودية، توصل الزمالك لاتفاق رسمي يضمن حقوق النادي من الناحيتين الأدبية والمادية وتقرر السماح للاعب بالرحيل وعدم إكمال التعاقد".

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان وآدم كايد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك تيدي أوكو لوزيرن
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