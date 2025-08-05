السولية: سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا - إيفرتون - عمرو السولية

شدد عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا على أن فريقه سينافس بكل قوة في مختلف البطولات المحلية في الموسم المقبل.

عمرو السولية

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال السولية عبر قناة الأهلي: "سيراميكا فريق قوي وسينافس على البطولات في الموسم المقبل والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني وإدارة توفر كل شيء لنا".

وأضاف "طموح سيراميكا هذا الموسم أن يحقق أكثر مما حققه في المواسم السابقة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا "انضم لقائمة البرازيليين".. تشيلسي يعلن وصول إستيفاو خبر في الجول - دعدور يتمم اتفاقه للانتقال إلى فاركو

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نبدأ الدوري بشكل جيد أمام الزمالك ونحن نستطيع تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وكان سيراميكا كليوباترا حقق لقب كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وانضم عمرو السولية إلى سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويلعب سيراميكا ضد الزمالك يوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

عمرو السولية الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي بيان - وزارة الرياضة تعلن حل أزمة تقنية الفيديو وانطلاق الدوري في موعده الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع تيدي أوكو بعد اتفاق يضمن الحقوق الأدبية والمادية خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - دعدور يتمم اتفاقه للانتقال إلى فاركو "موهبة الأهلي ومهاجم نيجيري".. غزل المحلة يعلن ضم وحيد وسولومون ألادي مصدر مقرب من أحمد عيد لـ في الجول: اللاعب جدد طلبه في الرحيل عن المصري مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لربيع وانتظام الدباغ.. وجلسة بين إدوارد وعبد الناصر
أخر الأخبار
تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي 29 دقيقة | ميركاتو
ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت 57 دقيقة | ميركاتو
مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي ساعة | الوطن العربي
بيان - وزارة الرياضة تعلن حل أزمة تقنية الفيديو وانطلاق الدوري في موعده ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع تيدي أوكو بعد اتفاق يضمن الحقوق الأدبية والمادية ساعة | الدوري المصري
السولية: سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك ساعة | الدوري المصري
الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510654/السولية-سيراميكا-سينافس-بقوة-في-كل-البطولات-وهدفنا-الفوز-على-الزمالك