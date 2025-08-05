السولية: سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك

شدد عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا على أن فريقه سينافس بكل قوة في مختلف البطولات المحلية في الموسم المقبل.

عمرو السولية النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال السولية عبر قناة الأهلي: "سيراميكا فريق قوي وسينافس على البطولات في الموسم المقبل والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني وإدارة توفر كل شيء لنا".

وأضاف "طموح سيراميكا هذا الموسم أن يحقق أكثر مما حققه في المواسم السابقة".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نبدأ الدوري بشكل جيد أمام الزمالك ونحن نستطيع تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وكان سيراميكا كليوباترا حقق لقب كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وانضم عمرو السولية إلى سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويلعب سيراميكا ضد الزمالك يوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري المصري.