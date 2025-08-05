الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

فرانسيسكو كالفو

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو مدافع هاتاي سبور التركي.

فرانشيسكو كالفو

النادي : مينيسوتا يونايتد

الاتفاق

ونشر نادي الاتفاق تعاقده مع مدافع هاتاي سبور بعنوان "صلابة كوستاريكية بقميص كبير الشرقية.. كالفو اتفاقي".

وكشفت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الاتفاق لمدة موسمين.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: إصابة قوية لإيمريك لابورت.. وغموض موقفه من مواجهة الاتحاد لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تُعلن عقوبة الهلال بسبب انسحابه من السوبر تقرير: 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الهلال السعودي اليوم السعودية: أهلي جدة يخطف نجم شتوتجارت

وأشار التقرير إلى أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 800 ألف يورو وفقا لمصادر الصحيفة السعودية.

ويأتي التعاقد مع كالفو بسبب رغبة سعد الشهري المدير الفني للفريق في تدعيم مركز قلب الدفاع استعدادا للموسم الجديد.

وانتقل كالفو إلى صفوف هاتاي سبور قبل انطلاق الموسم الماضي بعد تجربة قصيرة مع نادي جواريز المكسيكي.

ولعب كالفو في الدوري الأمريكي خلال الفترة من 2017 حتى 2022 بقميص ثلاثة أندية.

إذ شارك كالفو في الدوري مع أندية مينيسوتا وشيكاغو وسان خوسيه إيرثكويكس.

ودعّم الاتفاق صفوفه بأكثر من صفقة خلال الفترة الماضية إذ ضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، ونكوتا لتدعيم الهجوم.

بينما تعاقد مع ألكسندر دودا لاعب الوسط والمدافع عبد الباسط هوساوي.

فرانسيسكو كالفو الاتفاق الدوري السعودي
نرشح لكم
تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا "انضم لقائمة البرازيليين".. تشيلسي يعلن وصول إستيفاو بيلد: دوسلدورف يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب تصريحاته عن غزة مصدر مقرب من أحمد عيد لـ في الجول: اللاعب جدد طلبه في الرحيل عن المصري فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي
أخر الأخبار
تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي 17 دقيقة | ميركاتو
ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت 44 دقيقة | ميركاتو
مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي 48 دقيقة | الوطن العربي
بيان - وزارة الرياضة تعلن حل أزمة تقنية الفيديو وانطلاق الدوري في موعده 55 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع تيدي أوكو بعد اتفاق يضمن الحقوق الأدبية والمادية ساعة | الدوري المصري
السولية: سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك ساعة | الدوري المصري
الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510653/الاتفاق-يضم-كالفو-مدافع-هاتاي-سبور