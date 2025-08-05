الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو مدافع هاتاي سبور التركي.

فرانشيسكو كالفو النادي : مينيسوتا يونايتد الاتفاق

ونشر نادي الاتفاق تعاقده مع مدافع هاتاي سبور بعنوان "صلابة كوستاريكية بقميص كبير الشرقية.. كالفو اتفاقي".

وكشفت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الاتفاق لمدة موسمين.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 800 ألف يورو وفقا لمصادر الصحيفة السعودية.

ويأتي التعاقد مع كالفو بسبب رغبة سعد الشهري المدير الفني للفريق في تدعيم مركز قلب الدفاع استعدادا للموسم الجديد.

وانتقل كالفو إلى صفوف هاتاي سبور قبل انطلاق الموسم الماضي بعد تجربة قصيرة مع نادي جواريز المكسيكي.

ولعب كالفو في الدوري الأمريكي خلال الفترة من 2017 حتى 2022 بقميص ثلاثة أندية.

إذ شارك كالفو في الدوري مع أندية مينيسوتا وشيكاغو وسان خوسيه إيرثكويكس.

ودعّم الاتفاق صفوفه بأكثر من صفقة خلال الفترة الماضية إذ ضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، ونكوتا لتدعيم الهجوم.

بينما تعاقد مع ألكسندر دودا لاعب الوسط والمدافع عبد الباسط هوساوي.