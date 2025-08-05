خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 23:11

كتب : عمرو نبيل

أحمد سمير

توصل أحمد سمير جناح طلائع الجيش السابق لاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا تمهيدا للانضمام إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

أحمد سمير

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في مصر غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن أحمد سمير قد توصل لاتفاق بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر.

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واتفق اللاعب مع نادي سيراميكا كليوباترا على تعاقد لمدة موسمين.

ويشغل أحمد سمير -30 عاما- مركز الجناح الأيمن.

وسبق وأن مثل سمير أندية الداخلية والزمالك والإسماعيلي والمصري ووادي دجلة والاتحاد وطلائع الجيش.

كما خاض تجربة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة في صفوف أهلي بنغازي الليبي.

وخاض سمير 21 مباراة مع طلائع الجيش في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

ونجح اللاعب في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال الموسم.

ويستهل سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري مساء الجمعة المقبل بمواجهة الزمالك.

أحمد سمير سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش
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