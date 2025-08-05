"انضم لقائمة البرازيليين".. تشيلسي يعلن وصول إستيفاو

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

إستيفاو - تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي وصول نجمه الجديد البرازيلي إستيفاو ويليان ليرتدي قميص البلوز رسميا.

وكان تشيلسي أعلن ضم إستيفاو شهر يونيو الماضي قادما من بالميراس البرازيلي، على أن يخوض بطولة كأس العالم للأندية مع فريقه.

وودع بالميراس كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي أمام تشيلسي بنتيجة 2-1.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: إستيفاو رفض عرض تشيلسي بالاستمرار مع الفريق لنهاية كأس العالم تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي.. إستيفاو يودع بالميراس برسالة مؤثرة إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي

وسجل إستيفاو هدف بالميراس في شباك فريقه الجديد بمباراة وداع كأس العالم للأندية.

وقال إستيفاو في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي "أنا هادئ، أحب ألعاب الفيديو في وقت فراغي وقضاء الوقت مع عائلتي".

وأكمل "مازلت في المراحل الأولى من تعلم اللغة الإنجليزية، ثابرت خلال طفولتي ومازلت أثابر حتى يومنا هذا".

وأضاف متحدثا عن عائلته "مصدر إلهامي هو والدي، كان دائمًا معي، وهو معي الآن في إنجلترا، كنا نتدرب معًا دائمًا، وكان لدينا حلم اللعب، والانضمام إلى فريق محترف، واللعب في أوروبا."

وعن اختياره تشيلسي قال "اخترت تشيلسي لأن مشروع النادي وخططه أثارت اهتمامي واهتمام عائلتي، وأعتقد أنه كان أفضل قرار اتخذناه، ستامفورد بريدج ملعب مذهل، ولا أستطيع الانتظار للعب عليه".

وأوضح "لقد أتيتُ إلى إنجلترا مع عائلتي، إنهم كل شيء بالنسبة لي وجودهم هنا يعني لي كل شيء."

انضم استيفاو إلى زملائه الجدد في تشيلسي في كوبهام

وعن اللاعب الذي تابعه "إيدن هازارد هو اللاعب الذي كنت أتابعه في تشيلسي، إنه لاعب رائع".

وتابع "لمن دواعي سروري أن أكون هنا حيث صنع هذا العدد الكبير من البرازيليين التاريخ، آمل أن أسير على خطى أولئك الذين سطروا تاريخًا رائعًا هنا في تشيلسي".

ولعب ضمن صفوف تشيلسي عدد من اللاعبين البرازيليين، أبرزهم تياجو سيلفا، وديفيد لويز، وراميريز، وأوسكار، وويليان.

وكشف إستيفاو عن تفاصيل حديثه مع تياجو سيلفا نجم تشيلسي السابق: "بعد انضمامي لتشيلسي، وفي المباراة الأخيرة من موسم 2024، لعبتُ ضد تياجو سيلفا قائد فلومينيسي، جاء وتحدث معي، قال إنني سأعشق النادي، فهو يتمتع بهيكلية رائعة وهو ناد رائع".

وأتم "اللعب لنادي أوروبي بمثابة حلم بالنسبة لي ولأسرتي، والآن حققته".

وبرز اسم استيفاو كثيرا في آخر عامين عقب تألقه في دوري الشباب وبطولة كأس ساو باولو للشباب مع بالميراس.

اللاعب المُلقب بـ "ميسي الصغير" توج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب مع بالميراس منذ انمضامه في 2021 قادما من كروزيرو.

وشارك لأول مرة الموسم الماضي في الدوري البرازيلي مع بالميراس وأصبح رابع أصغر لاعب يشارك مع بالميراس بعمر 16 عاما و8 أشهر.

ومع الفريق الأول لبالميراس توج بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي ثم لقب بطولة الولاية العام الجاري

وسجل هدفه الأول في كوبا ليبرتادوريس بأول مباراة قارية له، وأًصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق بعمر 16 عاما و11 شهرا و18 يوما بعد إندريك وهيتور.

وشارك إستيفاو لأول مرة مع منتخب البرازيل الأول في سن الـ17.

وسجل إستيفاو 27 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 83 مباراة مع بالميراس، وكان أحد هذه الأهداف في مرمى تشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كان استيفاو مبتسما طوال يومه الأول في كوبهام

إستيفاو تشيلسي
نرشح لكم
ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا بيلد: دوسلدورف يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب تصريحاته عن غزة مصدر مقرب من أحمد عيد لـ في الجول: اللاعب جدد طلبه في الرحيل عن المصري فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي خبر في الجول - سموحة يضم أحمد عوض من فاركو
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت 4 دقيقة | ميركاتو
مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي 8 دقيقة | الوطن العربي
بيان - وزارة الرياضة تعلن حل أزمة تقنية الفيديو وانطلاق الدوري في موعده 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع تيدي أوكو بعد اتفاق يضمن الحقوق الأدبية والمادية 22 دقيقة | الدوري المصري
السولية: سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
"انضم لقائمة البرازيليين".. تشيلسي يعلن وصول إستيفاو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 آدم وطني لـ في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام لـ إمام عاشور
/articles/510651/انضم-لقائمة-البرازيليين-تشيلسي-يعلن-وصول-إستيفاو