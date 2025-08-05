"انضم لقائمة البرازيليين".. تشيلسي يعلن وصول إستيفاو

أعلن تشيلسي الإنجليزي وصول نجمه الجديد البرازيلي إستيفاو ويليان ليرتدي قميص البلوز رسميا.

إستيفاو ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي

وكان تشيلسي أعلن ضم إستيفاو شهر يونيو الماضي قادما من بالميراس البرازيلي، على أن يخوض بطولة كأس العالم للأندية مع فريقه.

وودع بالميراس كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي أمام تشيلسي بنتيجة 2-1.

وسجل إستيفاو هدف بالميراس في شباك فريقه الجديد بمباراة وداع كأس العالم للأندية.

وقال إستيفاو في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي "أنا هادئ، أحب ألعاب الفيديو في وقت فراغي وقضاء الوقت مع عائلتي".

وأكمل "مازلت في المراحل الأولى من تعلم اللغة الإنجليزية، ثابرت خلال طفولتي ومازلت أثابر حتى يومنا هذا".

وأضاف متحدثا عن عائلته "مصدر إلهامي هو والدي، كان دائمًا معي، وهو معي الآن في إنجلترا، كنا نتدرب معًا دائمًا، وكان لدينا حلم اللعب، والانضمام إلى فريق محترف، واللعب في أوروبا."

وعن اختياره تشيلسي قال "اخترت تشيلسي لأن مشروع النادي وخططه أثارت اهتمامي واهتمام عائلتي، وأعتقد أنه كان أفضل قرار اتخذناه، ستامفورد بريدج ملعب مذهل، ولا أستطيع الانتظار للعب عليه".

وأوضح "لقد أتيتُ إلى إنجلترا مع عائلتي، إنهم كل شيء بالنسبة لي وجودهم هنا يعني لي كل شيء."

وعن اللاعب الذي تابعه "إيدن هازارد هو اللاعب الذي كنت أتابعه في تشيلسي، إنه لاعب رائع".

وتابع "لمن دواعي سروري أن أكون هنا حيث صنع هذا العدد الكبير من البرازيليين التاريخ، آمل أن أسير على خطى أولئك الذين سطروا تاريخًا رائعًا هنا في تشيلسي".

ولعب ضمن صفوف تشيلسي عدد من اللاعبين البرازيليين، أبرزهم تياجو سيلفا، وديفيد لويز، وراميريز، وأوسكار، وويليان.

وكشف إستيفاو عن تفاصيل حديثه مع تياجو سيلفا نجم تشيلسي السابق: "بعد انضمامي لتشيلسي، وفي المباراة الأخيرة من موسم 2024، لعبتُ ضد تياجو سيلفا قائد فلومينيسي، جاء وتحدث معي، قال إنني سأعشق النادي، فهو يتمتع بهيكلية رائعة وهو ناد رائع".

وأتم "اللعب لنادي أوروبي بمثابة حلم بالنسبة لي ولأسرتي، والآن حققته".

وبرز اسم استيفاو كثيرا في آخر عامين عقب تألقه في دوري الشباب وبطولة كأس ساو باولو للشباب مع بالميراس.

اللاعب المُلقب بـ "ميسي الصغير" توج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب مع بالميراس منذ انمضامه في 2021 قادما من كروزيرو.

وشارك لأول مرة الموسم الماضي في الدوري البرازيلي مع بالميراس وأصبح رابع أصغر لاعب يشارك مع بالميراس بعمر 16 عاما و8 أشهر.

ومع الفريق الأول لبالميراس توج بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي ثم لقب بطولة الولاية العام الجاري

وسجل هدفه الأول في كوبا ليبرتادوريس بأول مباراة قارية له، وأًصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق بعمر 16 عاما و11 شهرا و18 يوما بعد إندريك وهيتور.

وشارك إستيفاو لأول مرة مع منتخب البرازيل الأول في سن الـ17.

وسجل إستيفاو 27 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 83 مباراة مع بالميراس، وكان أحد هذه الأهداف في مرمى تشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.