كرة سلة – التجربة الأخيرة قبل الأفروباسكت.. منتخب مصر يخسر من روسيا وديا
الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 22:20
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر لكرة السلة للرجال أمام روسيا وديا في المباراة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة الأفروباسكت بنتيجة 94-67.
وتعد المباراة هي الثانية لمنتخب مصر ضد روسيا، بعدما فاز الفراعنة في اللقاء الأول بنتيجة 80-73.
وأقيمت المباراة في صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.
ومن المنتظر أن يسافر منتخب مصر إلى أنجولا مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة الأفروباسكت.
ويشارك منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت المقامة في أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس.
ويقع المنتخب في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.
نرشح لكم
كرة سلة – بصافرة مصرية.. منتخب نيجيريا يحصد لقب الأفروباسكت للسيدات بالفوز على مالي سلة – NBA Africa تطلق النسخة الثانية من "تريبل دابل" لتسريع نمو المبادرات الناشئة في إفريقيا كرة سلة - تقرير: ليبرون جيمس يخطط لإطلاق دوري ينافس NBA كرة سلة – منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لبطولة الأفروباسكت سلة – كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم كيجو كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للشابات يحصد اللقب الثاني في دوري أمم إفريقيا سلة – سيستمر في اللعب مع ليبرون.. لوكا دونشيتش يجدد تعاقده مع ليكرز سلة – جلسة حاسمة بين رئيس الاتحاد وقائد الفريق للتفاوض على التجديد