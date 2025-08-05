كرة سلة – التجربة الأخيرة قبل الأفروباسكت.. منتخب مصر يخسر من روسيا وديا

خسر منتخب مصر لكرة السلة للرجال أمام روسيا وديا في المباراة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة الأفروباسكت بنتيجة 94-67.

وتعد المباراة هي الثانية لمنتخب مصر ضد روسيا، بعدما فاز الفراعنة في اللقاء الأول بنتيجة 80-73.

وأقيمت المباراة في صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

ومن المنتظر أن يسافر منتخب مصر إلى أنجولا مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة الأفروباسكت.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت المقامة في أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس.

ويقع المنتخب في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.