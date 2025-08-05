تقرير سعودي: إصابة قوية لإيمريك لابورت.. وغموض موقفه من مواجهة الاتحاد

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

تعرض إيمريك لابورت مدافع النصر لإصابة قوية خلال الساعات الأخيرة بعد انضمامه لمعسكر الفريق في البرتغال.

ويواصل النصر استعداداته من أجل الموسم المقبل بدءا بمنافسات السوبر السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تعرض لابورت لإصابة قوية في العضلة الخلفية.

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وتحدد الفحوصات الطبية موقف اللاعب من المشاركة في مباراة اتحاد جدة في السوبر السعودي وسط غموض موقفه.

وانضم لابورت إلى النصر في 2023 ويتبقى عام في تعاقده مع الفريق.

وكشفت صحيفة ماركا في وقت سابق أن اللاعب لا يزال يسعى للوصول إلى اتفاق بفسخ تعاقده مع النصر.

ويمتلك لابورت أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزهم من فريقه السابق أتليتك بلباو.

وسافر المدافع البالغ من العمر 31 عاما إلى مدينة بلباو قادما من فرنسا للانضمام لفريق المدينة عام 2010.

وهناك تدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

وقاده تألقه رفقة بلباو للانتقال إلى مانشستر سيتي في شتاء 2018 مقابل 65 مليون يورو.

ثم رحل إلى العالمي في صيف 2023 مقابل 27.5 مليون يورو.

ويرغب لابورت في الرحيل عن صفوف وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده، الممتد حتى صيف 2026.

لابورت النصر السوبر السعودي
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