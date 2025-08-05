خبر في الجول - دعدور يتمم اتفاقه للانتقال إلى فاركو

أتم أحمد دعدور حارس مرمى الاتحاد السكندري اتفاقه مع نادي فاركو لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في مصر غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن أحمد دعدور قد أتم اتفاقه بالانتقال إلى نادي فاركو لمدة موسمين.

وكان أحمد دعدور قد سبق له اللعب لأندية مصر للمقاصة والمصري وبيراميدز وإيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

وانضم دعدور إلى الاتحاد قبل انطلاق الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

وخاض دعدور مباراة واحدة مع الاتحاد الموسم الماضي في كأس الرابطة.

ونجح الاتحاد السكندري في تدعيم صفوفه هذا الموسم بضم محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت السابق.

ولعب دعدور بشكل عام 36 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز مع مختلف الفرق.