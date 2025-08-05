بيلد: دوسلدورف يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب تصريحاته عن غزة

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تراجع فريق فورتونا دوسلدورف الألماني عن التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان.

الصحيفة الألمانية، أوضحت أن ضغط الجماهير أدى لتراجع النادي عن إتمام التعاقد، بعد منشورات اللاعب المثيرة للجدل عن الحرب في غزة.

وأضافت بيلد "أعلن مشجعو فورتونا رفضهم للانتقال، واحتجوا بشدة حتى أن بعضهم أطلق حملات بسبب منشورات اللاعب المثيرة للجدل عن غزة."

وكان فايسمان قريبا من الانضمام للفريق الألماني، ولم يتبق سوى توقيع العقود.

ويلعب اللاعب المنتمي للكيان الصهيوني معارا لنادي غرناطة الإسبانية من ساليرنيتانا إيطالي.

نادي فورتونا دوسلدورف يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخسر دوسلدورف أول مبارياته في الموسم الجديد أمام أرمينيا بيلفيلد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.