بيلد: دوسلدورف يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب تصريحاته عن غزة

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

شون فايسمان لاعب الكيان الصهيوني

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تراجع فريق فورتونا دوسلدورف الألماني عن التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان.

الصحيفة الألمانية، أوضحت أن ضغط الجماهير أدى لتراجع النادي عن إتمام التعاقد، بعد منشورات اللاعب المثيرة للجدل عن الحرب في غزة.

وأضافت بيلد "أعلن مشجعو فورتونا رفضهم للانتقال، واحتجوا بشدة حتى أن بعضهم أطلق حملات بسبب منشورات اللاعب المثيرة للجدل عن غزة."

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وكان فايسمان قريبا من الانضمام للفريق الألماني، ولم يتبق سوى توقيع العقود.

ويلعب اللاعب المنتمي للكيان الصهيوني معارا لنادي غرناطة الإسبانية من ساليرنيتانا إيطالي.

نادي فورتونا دوسلدورف يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخسر دوسلدورف أول مبارياته في الموسم الجديد أمام أرمينيا بيلفيلد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

دوسلدورف غزة الكيان الصهيوني شون فايسمان
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