"موهبة الأهلي ومهاجم نيجيري".. غزل المحلة يعلن ضم وحيد وسولومون ألادي

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

سولومون ألادي - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع صفقتين جديدتين ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري غدا الأربعاء.

وكشف غزل المحلة عن ضم أحمد وحيد لاعب وسط الأهلي الشاب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأعلن زعيم الفلاحين عن الصفقة بـ "ضم موهبة الجزيرة".

بينما أعلن غزل المحلة ضم النيجيري سولومون ألادي لمدة 3 مواسم.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتدعيم مركز رأس الحربة.

ويبلغ أحمد وحيد من العمر 20 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

بينما انضم سولومون ألادي من فريق إكورودو النيجيري.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

غزل المحلة سولومون ألادي أحمد وحيد
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