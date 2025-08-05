لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تُعلن عقوبة الهلال بسبب انسحابه من السوبر

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة نادي الهلال بسبب انسحابه من السوبر السعودي.

واعتذر الهلال عن عدم المشاركة بسبب ضغط الموسم وحصول اللاعبين على راحة عقب كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات بداية من 19 أغسطس الجاري والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم الهلال 500 ألف ريال وحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر.

ويأتي ذلك بسبب انسحابه عن النسخة الحالية عقب إعلان جدول البطولة.

وكشف نادي أهلي جدة تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد السعودي يفيد بمشاركته في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال.

وبذلك يواجه أهلي جدة فريق القادسية في نصف النهائي بينما يواجه النصر فريق اتحاد جدة في اليوم السابق.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.