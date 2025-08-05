مصدر مقرب من أحمد عيد لـ في الجول: اللاعب جدد طلبه في الرحيل عن المصري

جدد أحمد عيد لاعب المصري طلبه في الرحيل عن ناديه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "أحمد عيد جدد طلبه في الرحيل عن المصري في الوقت الحالي".

وأضاف "اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة والموافقة على الرحيل أسوة بموافقة النادي على رحيل محمود جاد إلى بيراميدز".

وواصل "في حالة عدم رحيل أحمد عيد قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية سيحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل والانتقال له الموسم القادم".

ويمتلك أحمد عيد عرضا من نادي الزمالك الذي يرغب في ضمه قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان أحمد عيد طلب في وقت سابق من إدارة المصري الموافقة على رحيله إلى الزمالك.

ويتم غلق باب الانتقالات في الدوري المصري غدا الأربعاء.

وكان أحمد عيد قد انتقل من ناشئين الأهلي إلى الزمالك في 2015 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ولعب أحمد عيد للإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة كما لعب مع إنبي لمدة موسم أيضا.

وانتقل أحمد عيد إلى المصري في صيف 2023 بصفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض عيد 22 مباراة مع الزمالك بينما خاض 30 مباراة مع المصري.