عدي الدباغ: هدفي التتويج بكافة البطولات مع الزمالك.. وهذا طلبي للجماهير

قدم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد رسالة إلى جماهير النادي الأبيض بعد انضمامه رسميا للفريق.

وقال الدباغ في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الزمالك اسم كبير وغني عن التعريف وسعيد بخطوة انتقالي لصفوف الفريق، وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة للنادي في الفترة المقبلة".

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأضاف المهاجم الفلسطيني "طموحاتي كبيرة مع الزمالك وهدفي التتويج بكافة البطولات التي سأشارك فيها مع الفريق وأن أساعد الفريق على الظهور بأفضل صورة".

وأكمل اللاعب "أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق ومساندته باستمرار، ونحن لن نبخل على الفريق وسنبذل قصارى جهدنا من أجل مصلحة نادي الزمالك وجماهيره".

وانتظم الفلسطيني عدي الدباغ في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وقام اللاعبون بتنظيم ممر شرفي لعدي الدباغ على هامش المران للاحتفال بانضمامه لصفوف الفريق.

صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

ويقود البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وضم الزمالك حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في انطلاقة بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل.