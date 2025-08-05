فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أعلن نادي فاركو التعاقد مع يوسف سيد عبد الحفيظ قادما من الأهلي.

ويعد يوسف سيد عبد الحفيظ هو ثالث صفقات فاركو بشكل رسمي.

وذلك بعدما أعلن ضم كل من حسين حسني وتيو فيرنانديز.

وسبق أن شارك صاحب الـ 20 عاما مع الأهلي في 3 مباريات في الجولات الأخيرة من الموسم قبل الماضي ضد زد وإنبي ومودرن سبورت.

وقضى يوسف عبد الحفيظ الموسم الماضي معارا مع سيراميكا كليوباترا.

وأتم فاركو اتفاقه لضم كل من إسلام المزين من سيراميكا كليوباترا، وكريم الطيب من بيراميدز.

وينطلق الدوري المصري يوم الجمعة المقبل، ويلعب فاركو في الجولة الأولى ضد إنبي.